Nationalratswahl 2017 und Olympiabefragung 2026 - hier geht es ab 17 Uhr zu den Ergebnissen

15.10.2017, 16:50 Uhr

Dieses Ergebnis gibt den tatsächlichen Auszählungsstand wieder und ist keine Hochrechnung.

TIROL. Untenstehend finden Sie laufend die Ergebnisse aus den GemeindenDie Wahllokale haben mit Ausnahme von Kufstein (16 Uhr und Innsbruck 17 Uhr) bereits um 15 Uhr geschlossen. In Tirol waren heute 543.114 Menschen wahlberechtigt, bisher waren 10 Tirolerinnen oder Tiroler im Nationalrat vertreten (4x ÖVP, 2xS PÖ, 2x FPÖ und 2x Grüne). Theoretisch könnte Tirol 15 Mandate vergeben. Zusätzlich war mit Andrä Rupprechter ein Tiroler Minister in der Bundesregierung.Die Wahlbeteiligung lag bei der Wahl 2013 bei 67 Prozent.Für die Nationalratswahl 2017 wurden diesmal in Tirol 65.544 Wahlkarten ausgestellt. Für Spannung wird zusätzlich das Laufen um die Vorzugsstimmen bei der ÖVP sorgen.



Neben der Nationalratswahl wurde in Tirol in einer Volksbefragung über die Bewerbung für die Olympischen Spiele 2026 abgestimmt. Knapp 537.000 WählerInnen warenstimmberechtigt. Für Tirol ist diese Befragung und der Ausgang vielleicht sogar noch wichtiger als das NR-Wahlergebnis. politisch waren alle Parteien mit Ausnahme der Liste Fritz und der Innsbrucker Grünen für eine Tiroler Olympiabewerbung. Die Fragestellung war Anlass für eine politische Auseinandersetzung. Gegner haben angekündigt, das Ergebnis anzufechten. Das Ergebnis wird um 20 Uhr erwartet (ohne Stimmkarten).Für die Volksbefragung Olympia 2026 wurden 33.771 Stimmkarten ausgestellt.