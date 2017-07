Nationalratswahl 2017: Weitere Parteien möchten sich aufstellen

26.07.2017, 09:15 Uhr

Zur Nationalratswahl 2017 möchte unter anderem die KPÖ teilnehmen und bittet die Öffentlichkeit um Unterstützung.

Ohne Pluralismus kann es keine Demokratie geben. Das heißt soviel wie Vielfalt in der Politik fördert das demokratische System. In diesem Sinne will wohl auch dieargumentieren und bittet nun die Öffentlichkeit um Unterstützung. Bis zum 18. August müssen SiePersonen finden, die eineunterschreiben, so dass die Kommunistische Partei Österreich neben anderen Parteien für die Nationalratswahl kandidieren darf.