ÖGB-Jugend fordert Gratis-Führerschein für Lehrlinge

09.05.2017, 13:48 Uhr

Durch den Gratis-Führerschein für Lehrlinge könnte die Lehre attraktiver werden und Lehrlinge flexibler für den Arbeitsmarkt werden, so Spiegl und Leist.

Gratis-Führerschein würde Lehrberuf attraktiver machen

TIROL. Die ÖGB-Jugend weist darauf hin, dass ein Lehrling für einen Führerschein zwei bis drei Monatseinkommen aufbringen müssen, um an einen Führerschein zu kommen. Gleichzeitig sei am Arbeitsmarkt auch Flexibilität und Mobilität gefordert. Um diesen Ansprüchen gerecht werden zu können, fordert Tirols ÖGB-Jugendvorsitzender Thomas Spiegl den Gratis-Führerschein für Lehrlinge.Der Vorschlag der ÖGB-Jugend wird auch vom ÖGB-Vorsitzenden Otto Leist unterstützt. Für ihn würde durch den Gratis-Führerschein die Attraktivität der Lehre steigen. Diese Verbindlichkeit sollte im Regierungsprogramm verankert werden.„Ich bin im hinteren Sellraintal aufgewachsen. Für mich wäre eine Lehrausbildung ohne Führerschein gar nicht möglich gewesen, weil die Busverbindungen einfach ungenügend waren. Die Einführung eines Gratis-Führerscheins wäre eine wichtige Investition in unsere zukünftigen FacharbeiterInnen!“, so Thomas Spiegl