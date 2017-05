„Solange die Toten mit mir reden, werde ich immer meine Stimme erheben“

Stefan Horvath kommt 1949 in der Roma-Siedlung von Oberwart in einer Baracke zur Welt. Seine Mutter überlebte die KZ Auschwitz und Ravensbrück, sein Vater Dachau, Buchenwald, Gusen und Mauthausen.Horvath war der erste Oberwarter Roma, der eine Hauptschule besuchte. Im Februar 1995 traf ihn der wohl schwerste Schicksalsschlag: beim Rohrbombenattentat des Rechtsextremen Franz Fuchs in der Romasiedlung wird sein Sohn Peter getötet.