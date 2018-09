Tirol-Empfang 2018 in Wien: Schultz und Mitterer sind "Tiroler des Jahres"

13.09.2018, 10:24 Uhr

Beim "Tirol-Empfang" des Landes Tirol in Wien stand Tirol im vollen Rampenlicht und konnte mit Events wie der Kletter- und Radweltmeisterschaft glänzen. "TirolerIn des Jahres 2018" wurden die Tiroler Unternehmerin Martha Schultz sowie der Tiroler Dramatiker und Schauspieler Felix Mitterer.

„Tirol trägt Europa im Herzen – das gilt es auch künftig zu fördern"

Martha Schultz und Felix Mitterer sind "TirolerIn des Jahres 2018"

TIROL. Der "Tirol-Empfang" konnte mit einiger Prominenz aufwarten und wurde seinem Motto: "Tiroler im Herzen – Europäer im Geiste“ damit gerecht. Passend dazu erläuterte: „Tirol liegt nicht nur im Herzen der Alpen, sondern auch im Herzen Europas."Eine Zusammenarbeit über die Landesgrenzen hinaus, bei gleichzeitiger Bewahrung der Tradition und Werte, das wäre es, was Tirol ausmacht, so. Der Landeshauptmann möchte auch in Zukunft die Entwicklung Tirols in Europa stärken.Als eines der Highlights des Abends gilt die Auszeichnung derAusgezeichnet mit dem begehrten Titelwurden dieses Jahrund. Ihnen wurde die Trophäe „Rising Star Kristall“ verliehen.

Die konnte bemerkenswerte Erfolge erzielen, wie betont. Zudem repräsentiert sie als Interessenvertreterin von Unternehmerinnen Tirol auf europäischer Ebene. Auch freut sich über die Auszeichnung der Unternehmerin: "Unternehmer sein bedeutet mehr. Martha Schultz hat ihre Arbeit, vielmehr ihr ganzes Leben, unter dieses Motto gestellt. Die Auszeichnung als `Tirolerin des Jahres´ hat sich Martha deshalb mehr als verdient!" Der konnte sich auch über die Tiroler Grenzen hinweg, mit seinem "kritischen Geist, dessen tiefe Verbundenheit mit seiner Heimat sich in seinen Werken entfaltet", einen Namen machen. Über den Preis hocherfreut sagt: "Die Auszeichnung zum ‚Tiroler des Jahres' ist die Krönung meines 70. Geburtstages."