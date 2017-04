Vier Jahre Tiroler Landesregierung

26.04.2017, 08:50 Uhr

Die Schwarz-Grüne Landesregierung präsentiert ihre Bilanz - und ist zufrieden damit. Auch die Tiroler Wirtschaft sieht die Bilanz positiv. Kritik kommt von der FPÖ.

Viel erreicht

Wohnen,

Öffentliche Verkehrsmittel,

Ausbau der Kinderbetreuung,

Ausbau des Internets in ländlichen Regionen (Breitbandoffensive),

Projekt Tirol 2050 energieautonom,

Hochschulausbau (Neue Hochschulen in Landeck und Lienz),

Ausbau der Pflege (Pflegeplan),

Verbesserung der Ausbildung im Bereich der Pflege (Akademische Pflegeausbildung)

Ausbau der Hospiz- und Palliativversorgung

Mindestsicherung neu

Freiwilligenpartnerschaft Tirol (Verbindung von Ehrenamtlichen mit Einrichtungen)

Sektorales Fahrverbot

Lebensraum 4.0 (zur Verbesserung des Wirtschaftsstandorts Tirols)

Gutes Deutschkursangebot

Kritik der FPÖ an der Bilanz der Landesregierung

Jürgen Bodenseer - solide Performance der Landesregierung

Neuer Beschäftigungsrekord, der über dem Bundesdurchschnitt liegt

Niedrigste Pro-Kopf-Verschuldung aller Bundesländer

Die Landesregierung hat das Budget im Griff - es gibt keine Neuverschuldung

Impulspaket zur Förderung der Wirtschaft: Förderungen von 45 Millionen Euro lösten Gesamtinvestitionen von 485 Millionen Euro aus.

Augenmerk wurde auf die Digitalisierung gelegt - diese wird auch Einfluss auf den Wirtschaftsstandort Tirol haben.

TIROL. Die Tiroler Landesregierung - Schwarz-Grün - mit Landeshauptmann Günther Platter und Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe arbeiten nun seit vier Jahren in einer gemeinsamen Koalition. Am Dienstag, 25. April, zogen sie Bilanz.Tirol stünde gut da: „Während andere Zinsen zahlen, können wir in Wirtschaft, Wissenschaft und Bildung investieren. Tirol ist ein wirtschaftlich erfolgreiches und sozial verlässliches Land.", so Landeshauptmann Günther Platter. Zum fünften Mal in Folge wurden keine neuen Schulden gemacht. Viel erreicht wurde in folgenden Bereichen:FPÖ-Landesparteiobmann Markus Abwerzger übte vor allem Kritik am Umgang der Landesregierung mit Natura 2000 in Osttirol und dass es in Tirol diesbezüglich weitere Ausweitungen geben könnte. Ein weiterer Kritikpunkt ist das sektorale Fahrverbot. Nach seinen Angaben sei die Luftqualität in Tirol schlechter denn je und so viele LKWs unterwegs wie noch nie. Hier wirft Hermann Weratschnig von den Grünen ein, dass die Messwerte an allen vier Autobahnmessstellen Vomp, Kundl, Gärberbach und Imst wesentlich besser seien, als im Jahr 2010. In Kundl seien die Werte für Stickstoffoxid von 2015 auf 2016 um 10,5 Prozent gesunken. Die genauen Werte gibt es hier zum Nachlesen: www.umweltbundesamt.at Ein weiterer Punkt der Kritik durch Markus Abwerzger ist der Kauf der Traglufthallen um 6 Millionen Euro und die Ausgliederung der Flüchtlingsbetreuung in die TSD (Tiroler Soziale Dienste GmbH) - auf diese Weise sei dem Landtag das Kontrollrecht entzogen worden.Die Wirtschaftskammer Tirol hingegen lobt die Bilanz - und den Erfolg - der Schwarz-Grünen Regierung in Tirol. Gerade die wirtschaftlichen Eckdaten würden das belegen: