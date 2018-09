Volle Unterstützung für EU-Kanditatur von Christian Kern

19.09.2018, 15:55 Uhr

Nachdem Christian Kern seine EU-Kanditatur bekannt gab, versprach die SPÖ, allen voran Elisabeth Blanik, den Bundesparteivorsitzenden zu unterstützen.

Bundesparteitag im November

„Christian Kern ist für die österreichische und europäische Sozialdemokratie das beste Zugpferd für die Europawahlen im kommenden Jahr“ so Blanik.„Wir werden Seite an Seite eine leidenschaftliche politische Auseinandersetzung mit den destruktiven Kräften Europas führen. Die Europäische Frage, der Schutz des europäischen Erbes und die Verteidigung des größten Friedensprojektes der Neuzeit gegen zersetzende Tendenzen in vielen nationalen Regierungen sind von immenser Bedeutung – gerade für die Sozialdemokratie.“, gibt sich die Vorsitzende der SPÖ Tirol zuversichtlich für die Zukunft.Im Rahmen des Bundesparteitages am 24. und 25. November wird sich die SPÖ auf die EU-Wahl vorbereiten. Zudem wird auch die Neudefinition der Bundespartei in der Oppositionsrolle beim Bundesparteitag besprochen. Die Weichen für die Parteistrukturen und das neue Parteiprogramm seien von Christian Kern bereits gestellt worden.

„Dass Kern nun auch Platz für personelle Erneuerung an der Spitze der Partei und Opposition macht, ist eine logische Folge seiner Kandidatur“, so Blanik. Bis 15. Oktober soll ein Vorschlag einer Nachfolge von Seiten Kern folgen.