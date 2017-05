Gewinnspiel: 2 Nächte für 2 Personen im Hotel Alpine Palace 5*S

02.05.2017, 00:00 Uhr

Lassen Sie sich im Herzen der Region Saalbach Hinterglemm verwöhnen!

2 Nächte im Doppelzimmer Deluxe Süd

Inkl. 3/4 Verwöhnpension

Inkl. Saalbach-Hinterglemm JokerCard

Einlösungszeitraum: 11.06. bis 05.11.2017

Preis im Wert von 636 €!

HOTEL ALPINE PALACE 5*S Feel royal, enjoy Lässig



Das Alpine Palace ist ein ganz besonderer Ort in den Alpen. Mit 5 Sternen Superior gekrönt und erfüllt mit jeder Menge modern-imperialemFlair, erwartet Sie hier kein steifes Korsett aus Etikette und Anstandsregeln.



Ganz im Gegenteil: im Alpine Palace weht Ihnen eine wohltuend erfrischende Brise stilvoller Lässigkeit um die Ohren, die Sie in wahrhaftig königliche Stimmung versetzen wird. Ein einzigartiger P(a)lace of Lässig eben, der mit kreativem Abwechslungs- und Ideenreichtum ebenso verwöhnt, wie er mit vielen liebevollen Details überrascht und inspiriert.



Dynamisch & aktiv, wohltuend & verwöhnreich gestaltet sich Ihre Zeit, während Sie im Alpine Palace residieren. Erhebende Wellness- & SPA-Einheiten wechseln sich mit exquisiten Gourmetmomenten und glanzvollen Wohlfühl-Wohnwelten ab. Jeder Urlaubstag steckt voller „Möglichkeiten“. Kleine wie große Thronfolger, Gipfelstürmer wie Naturgenießer: Sie alle werden im und rund um das Alpine Palace ihr ganz besonderes ErlebnisReich entdecken.

Feel royal, enjoy Lässig im Alpine Palace. Mitten im Herzen der Region Saalbach Hinterglemm.



Direkt neben der Gondel(Tal)station Reiterkogel - Bike in Bike out

WLAN kostenlos in Lobby & allen Zimmern

Body&Soul Center und coole Behaglichkeit auf 2.000 m² Wellnesslandschaft

Indoor verwöhnen wir Sie mit 9 verschiedenen Saunen (Kräutersauna, Finnische Sauna, Soledampfbad, klassisches Dampfbad) , Infrarotkabinen, Hallenbad, Felsendusche mit Eisbrunnen, Ruheräumen (Alpenstrand, Ruheraum mit Wasserbetten, Ruheraum mit Zirbenholzstämmen, beheizte Steinliegen)

Outdoor entspannen Sie im Soleschwimmbad mit 60% Salzgehalt, im Whirlpool, oder im Troatkasten. Dieser bietet eine finnische Sauna und einen Ruheraum im ersten Stock mit 360° Blick auf die Bergwelt

Fitnessraum mit Technogym-Geräten

Hauseigene und geprüfte Sportanimateure sowie Ski- und Wander-Führer

Hauseigene Skischule

Hausinternes Sport- und Kinderprogramm

Gourmetküche („Arte Vinum“ Restaurant & Weinkeller – 2 Hauben)

Einziges 5*S Hotel im Home of Lässig

... das macht uns anders

Urig und echt gemütlich. Mitten im Ski- und Wandercircus gelegen werden Sie unvergessliche Momente auf unserer privaten Wolf’s Hütte erleben.Überraschen Sie Ihre Liebsten einmal anderes. Thomas Wolf der Chef des Hauses wird Sie persönlich dem Himmel ein Stück näher bringen.Der Künstler der Familie, bietet eigene Workshops rund ums Holz an. So könnten Sie Ihr Designstück für zu Hause gleich selbst machen.Formvollendet. Dies gilt sowohl für die mit vollelektrischem Dual Allradantrieb-Motor versehene Limousine von Tesla als auch für unsere lässigen E-Bikes. Ein neues Fahrerlebnis welches Sie direkt vor Ort buchen können erwartet Sie.„Last Minute“ Frühbucher -10% auf alle Buchungen bis 21 Tage vor Anreise!

