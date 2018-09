Törggelen in Südtirol

18.09.2018, 07:00 Uhr

In geselliger Runde bei einem Glaserl Wein, ofenfrischen Kastanien oder einer herzhaften Speckjause den neuen Wein verkosten – eine besondere Genussreise voller kulinarischer Höhepunkte, die Sie begeistern wird!

Südtirol – Törggelen

Termine:



ab € 159,-

Mit Ende der Traubenerntezeit, im Oktober und November, ist in Südtirol wieder Törggele-Zeit, bei der man in gemütlichem Beisammensein und herbstlicher Kulisse köstliche Hausmannskost und den „nuien“ Wein genießt. Untermalt von volksmusikalischen Klängen wird in urigen Bauernstuben oder rustikalen Kellern das Beste der heimischen Küche geschlemmt: von Gerstsuppe, Speck-„Marende“ und „Tirtlen“ über typische Fleischgerichte bis hin zu herrlichen hausgemachten Krapfen wird der Gaumen verwöhnt. Auf keinen Fall fehlen dürfen natürlich die knusprig gebratenen Kastanien, die das originale Törggele-Menü abschließen.



Idealtours bringt Sie im Oktober und November im Komfortbus zu den traumhaften Orten Südtirols . Nach einem Shopping-Tag in Bozen verbringen Sie einen genüsslichen Törggele-Abend und werden von den Spezialitäten Südtirols begeistert sein! Einen aussichtsreichen Abschluss bietet ein Ausflug zum zauberhaften Kalterer See, der idyllisch eingebettet an der Weinstraße liegt – Genuss pur!Ideal für alle GenießerInnen - Gemütlichkeit und Südtiroler Spezialitäten in herbstlicher Atmosphäre inbegriffen.