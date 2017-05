1. Tiroler Herzlauf - Noch eine Woche bis zum Start

06.05.2017, 10:09 Uhr

Start für den ersten Tirolerherzlauf ist der 13. Mai um 13:00. Wir laufen für einen guten Zweck - für herzkranke Kinder in Österreich.

Erster Herzlauf Tirol

Detail zum Tiroler Herzlauf

INNSBRUCK. Am 13. Mai findet erstmals in Innsbruck der Tiroler Herzlauf statt. Noch eine Woche können sich Interessierte und Laufbegeisterte im DEZ beim Stand der Herzkinder Österreich für den ersten Tiroler Herzlauf anmelden. Nachmeldungen gegen eine Nachmeldegebühr von 5 Euro sind bis zu einer Stunde des jeweiligen Laufs möglich. Mit dabei im DEZ ist der vier Meter große Herzteddy, der noch bis 11. Mai zu bestaunen ist. Auch ein Selfie mit dem riesigen, leuchtenden Bären kann gemacht werden.Der Herzlauf ist grundsätzlich nichts Neues - ihn gibt es bereits in Wien, Oberösterreich und in der Steiermark. Erstmals wird der Herzlauf auch in Tirol durchgeführt. Der Lauf ist ein Familienfest für Jung und Alt. Daher ist für jeden die passende Laufstrecke dabei. Abseits der Laufstrecke führt KMS Taekwondo um Mister Kim Minsoo seine Demoshow vor. Gleichzeitig bietet der Verein die Möglichkeit, in ein Taekwondo-Kindertraining zu schnuppern. Neben der Taekwondo-Vorführung zeigt eine Gruppe von Akrobaten ihr Können. Für Kinder stehen Spielestationen und Kinderschminken zur Verfügung.Gestartet werden alle Läufe am Rennweg vor dem Tiroler Landestheater. Um 12:45 beginnt das Aufwärmen, um 13:00 starten die Jüngsten für eine Strecke von 300 Metern. Familien können einzeln aber auch in Dreierteams vier Kilometer laufen, gehen, walken oder im Kinderwagen mit dabei sein. Motivierte LäuferInnen messen sich auf der acht Kilometer langen Strecke entlang des Rennwegs über den Emile-Bethouart-Steg durch den Waltherpark wieder zurück zum Landestheater. Life-Radio führt durch den ersten Tiroler Herzlauf.

Für alle, die noch den Wetterbericht abwarten wollen: Für den 13. Mai - pünktlich vor dem Muttertag - ist schönes Wetter vorhergesagt.Mehr zum Thema: