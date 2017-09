Alp-Con CinemaTour, das ist mit seinen besten Freunden staunen, zittern, frieren, vor Glück fast platzen, die Angst herunter schlucken, Vollgas geben – Outdoor-Sport ist Leben im Superkonzentrat. Drei Filmblöcke – dreimal Spannung, Abenteuer, Aktion, dreimal Freiheit und Natur pur – BIKE, MOUNTAIN & SNOW.

Die Alp-Con CinemaTour 2017 startet ab 12. Oktober mit den Premierenveranstaltungen in Innsbruck. Erstmals wird jeder Filmblock eine Woche täglich gezeigt! Ab Ende Oktober gibt es dann zum siebten Mal die besten Sport– und Outdoorfilme in höchster Bild– und Tonqualität in deinem Kino – im deutschsprachigen Raum, in über 52 Städten.Begib dich mit auf eine Reise zu den schönsten und atemberaubendsten Naturlandschaften dieser Erde. Sei dabei, wenn die besten Athleten ihrer Sportart sich in den entlegensten Winkeln auf die Suche nach neuen Herausforderungen begeben. Wie sich die Leidenschaft und Schönheit ihrer Sportart in höchst professioneller Art und Weise auf die große Leinwand zaubert.

Diese Filme inspirieren und motivieren – so wird dieser Abend bestimmt für jeden Zuschauer ein besonderes Erlebnis – Film ab!Eine brillante Bildqualität in Full-HD, atemberaubender 5.1-Sound und Sitzkomfort vom Feinsten sind garantiert. Die gemütliche Atmosphäre liefern ausgewählte Kinos in Österreich, Deutschland und Italien. Das Programm ist eine gelungene Mischung aus internationalen Top-Produktionen, kreativen einheimischen Filmemachern und den besten Online-Clips, die mehr als nur einen „Klick“ verdient haben.Die Premieren für Bike, am 12.10.2017, Mountain, am 19.10.2017 und Snow, am 25.10.2017 finden jeweils um 20:00 Uhr statt, alle anderen Termine um 19:00.