Auf der Suche nach den Tiroler Leichtathletiktalenten

24.04.2018, 14:34 Uhr

2018 wird der Sprint Champion gesucht! Mädchen und Burschen unter 14 Jahren können sich in allen Tiroler Bezirken im Sprintlauf messen. Die besten kommen ins Finale.

TIROL. Der erste Sprint Champion Bewerb startet am 4. Mai in Reutte und wird in den kommenden Wochen und Monaten in jedem Tiroler Bezirk seinen Halt machen. Auf einer Laufbahn von 30 Metern erwarten die Organisatoren (Leichtathletikverband Tirol: LVT) Kinder und Jugendliche (unter 14 Jahren), die sich im Sprintlauf messen wollen. Ob in Stöcklschuhen oder Jeans, Teilnahmebedingungen gibt's keine. Mit einer professionellen Zeitmessung werden die GewinnerInnen der vier Kategorien eruiert. Die ersten drei kommen ins Finale, welches am USI-Gelände in Innsbruck steigt.

Plattform für die nächsten Leistungssportler

An neun Standorten

Die erste Idee zu dieser Veranstaltung ist bei einem Trainingslager entstanden, erklären die Mitglieder des LVT. Daraus reifte die Startgedanke so lange weiter aus, bis auch Sponsoren – wie der Landesschulrat, die Tiroler Versicherung und der ASVÖ – mit ins Boot gestiegen sind. Der Grundgedanke hinter der Aktion ist es Leichtathletik unter den jungen Menschen populärer zu machen und Nachwuchstalente zu finden.Das Besondere am Sprint Champion ist das, dass die Veranstaltung an neun unterschiedlichen Standorten in Tirol stattfindet. In jedem Bezirk können sich die Kinder und Jugendliche im Laufen messen. Dabei wird die Sprintbahn an zentralen Orten und als Rahmenprogramm zu anderen Events aufgestellt. In Innsbruck geht die Bezirksausscheidung beispielsweise im Rahmen des Stadtlaufes in der Erlerstraße am 13. Mai über die Bühne.Mehr dazu lesen Sie auf www.sprintchampion.com