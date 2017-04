Drei Tage im Zeichen des Kämpfens

28.04.2017, 14:33 Uhr

Von 21. bis 23. April fand in Innsbruck der Austrian Classics Worldcup Kickboxen statt. In drei Tagen wurden fast 2.000 Kämpfe ausgetragen.

Austrian Classics Worldcup Kickboxen

Fünf verschiedene Disziplinen

INNSBRUCK. Zum zwanzigsten Mal fand in Tirol der Austrian Classics Worldcup Kickboxen statt. Austragungsort war die Olympiaworld in Innsbruck. Die Kämpfe fanden vom 21. April bis 23. April statt. Insgesamt wurden 1.940 Kämpfe durchgeführt. Rund 2.200 Kämpfer, Trainer, Familienangehörige und 83 internationale Kampfrichter waren während dieser drei Tage in der Olympiaworld.Im Laufe der letzten 20 Jahre hat sich der Austrian Classics Worldcup zu einem der drei größten Kickbox-Veranstaltungen weltweit entwickelt. Mit fast 2.000 Kämpfen in drei Tagen ist dieser Kickbox Worldcup eine Herausforderung für das Team um den Veranstalter Michael Kruckenhauser - Sportdirektor des österreichischen Kickboxverbandes und ASKÖ Bundesreferent. Insgesamt kamen die rund 2.000 AthletInnen aus 33 Nationen. Das größte Team stellte Italien - 370 ItalienerInnen kämpften in ihrer Disziplin, Alters- und Gewichtsklasse um den Sieg. Für viele AthletInnen ist dieser Bewerb eine Möglichkeit, sich für ihre Nationalteams zu qualifizieren, so Michael Kruckenhauser. Gekämpft wurde auf 12 Flächen und zwei Boxringen.Gekämpft wurde beim Austrian Classics Worldcup in den fünf verschiedenen Wettkampfformen: K1, Fullcontact, Pointfighting, Lightcontact und Kicklight. Alle TeilnemerInnen wurden zu Beginn des Wettkampfes ärztlich untersucht und gewogen. An allen drei Wettkampftagen war auch ein Rettungsdienst - für den Notfall - anwesend. Jedoch - so Michael Kruckenhauser - passiert relativ wenig. So mussten vergangenes Jahr nur vier AthletInnen ins Krankenhaus: davon eine gebrochene Nase und ein gebrochener Zeh. Häufiger sind dagegen blaue Flecken und Nasenbluten.