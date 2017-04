Erstes Innsbrucker Roller-Derby Freundschaftsspiel

28.04.2017, 14:27 Uhr

Roller Derby wird nun auch in Innsbruck gespielt - am 22. April gab es das erste Freundschaftsspiel zwischen Teams aus Innsbruck, Bozen, Graz und München.

INNSBRUCK. Am Samstag 22. April fand in Innsbruck im Landessportcenter das erste Innsbrucker Roller Derby Freundschaftsspiel (Scrimmage) statt. Vier Mannschaften in zwei Spielen standen sich gegenüber. Gewonnen haben im ersten Spiel die Alp'n'Rockets aus Bozen und im zweiten Spiel das Heimteam aus Innsbruck, die Fearless Bruisers. Die Innsbruckerinnen gewannen mit einem Spielstand von 213:114.Roller Derby ist ein Rollschuhsport aus Amerika. Jeweils zwei Teams bestehend aus je fünf Sportlerinnen treten in einem Bout (so heißt das offizielle Spiel) oder Scrimmage (Freundschaftsspiel) gegeneinander an. Roller Derby wird vor allem von Frauen gespielt und ist ein Vollkontaktsport. Andere Spielerinnen dürfen geblockt, aber auch abgedrängt oder zu Fall gebracht werden. Die Fahrerinnen laufen dabei auf einer ovalen Fläche. Dabei versucht je eine vorher bestimmte Läuferin möglichst viele Spielerinnen der gegnerischen Mannschaft zu überrunden. Nur so bekommt sie Punkte für ihr Team. Gespielt wird in zwei Runden zu je 30 Minuten. Das Team mit den meisten Punkten gewinnt.Am 22. April fanden in Innsbruck erstmals zwei Freundschaftsspiele im Roller Derby statt. Im ersten Spiel standen sich die Alp'n'Rockets aus Bozen und die Unicorns aus München gegenüber. Im zweiten Spiel trafen die Grazer Dust City Rollers auf die Innsbrucker Fearless Bruisers aufeinander. Die Spielerinnen kämpften und versuchten mit starkem Körpereinsatz Punkte zu machen. Das erste Roller Derby lockte viele Zuschauer ins Landessportcenter. Diese feuerten die Teams an. "Wir waren überwältigt von der guten Stimmung, den vielen ZuschauerInnen und der Wertschätzung, die uns die anderen Teams, Referees und HelferInnen entgegengebracht haben. Der organisatorische Aufwand war sehr hoch, hat sich jedoch gelohnt. Wir sind sehr froh, dass alles so gut geklappt hat.", freut sich Karoline vom Innsbrucker Team.Die Innsbruckerinnen trainieren seit Jänner 2016. Aktuell besteht das Team aus 10 aktiven Spielerinnen. Zusätzlich gibt es Leute, die das Team unterstützen. Mit dem Roller Derby in Innsbruck sollen auch emanzipatorische Anliegen vermittelt werden. "Rollerderby ist ein körperbejahender Vollkontakt-Sport, der mit Geschlechterstereotypen bricht. Mit unserem Team wollen wir konventionelle Vorstellungen von Weiblichkeit stark, mutig und selbstbestimmt aus dem Weg rempeln.", so Karoline von den Fearless Bruisers. Das Team trainiert zwei Mal pro Woche.In Tirol ist Roller Derby noch eine junge Sportart. Weitere Teams gibt es in Wien, Graz und Linz. In Wien wird bereits seit rund 5 Jahren Roller Derby gespielt. Daher finden hier auch weitaus häufiger offizielle Spiele statt. Im Herbst soll dann in Wien die erste Österreichische Meisterschaft in Roller Derby ausgetragen werden. Im Juni wird in Wien das Team Austria - das Österreichische Nationalteam - für den Roller Derby Worldcup 2018 in Manchester zusammengestellt. Auch in Tirol soll sich Roller Derby immer mehr etablieren, daher ist für den kommenden Winter wieder ein Freundschaftsspiel geplant.Weitere Informationen über die Fearless Bruisers gibt es auf Facebook: Fearless Bruisers - Roller Derby Innsbruck