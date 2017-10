Gewinnspiel: 5 Startplätze für den Peerhoflauf

06.10.2017, 12:00 Uhr

Volkslauf rund um die Peerhofsiedlung am 22. Oktober 2017

***GEWINNSPIEL***

Gewinnen Sie mit den Bezirksblättern einen von fünf Startplätzen für den Peerhoflauf am 22. Oktober 2017

Die TI-Leichtathletik und der „Treffpunkt am Lohbach“ veranstalten heuer wieder den traditionellen Peerhoflauf in Innsbruck West. Auf einer der schönsten Laufstrecken Innsbrucks, rund um und durch die Peerhofsiedlung, treffen sich LäuferInnen verschiedener Altersklassen. Der Startschuss für die Kinderläufe (300 – 2.100 m) fällt um 11 Uhr. Die Hauptläufe (4,2 – 8,4 km) starten um 13 Uhr. Es findet auch ein Staffellauf statt, der den Teamgedanken in den Vordergrund stellt. Ein Lauf für GenießerInnen oder auch für ambitionierte LäuferInnen, die gefordert werden wollen, es ist für alle etwas dabei. Anmeldungen unter www.ti-leichtathletik.at