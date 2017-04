In die Bälle, fertig, loooooos!

Das STADTBLATT Bubble Soccer Turnier geht am 24.6. in die nächste Runde

Am Samstag, den 24. Juni 2017 findet das große STADTBLATT Bubble Soccer Kleinfeldturnier am Sportplatz Hötting-West statt. Bubble Soccer ist eine lustige Art des Fußballs. Jede/r Spieler/in erhält einen „Bubble Ball“, einen Anzug aus Plas-tik, der sich wie der Airbag eines Autos verhält. Die Spieldauer beträgt 1 x 8 Minuten. Gespielt wird mit vier Feldspielern und beliebig vielen Auswechselspielern. Für das Turnier können sich Hobby- und Betriebsmannschaften, gerne auch Damen- und Mix-Teams, anmelden.

Anmeldungen

per E-Mail unter alanza@bezirksblaetter.com oder telefonisch unter 0664-806664826. Nenngeld: EUR 100,- pro Team.Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Als Stärkung gibt’s nach dem Spiel Leckeres vom Grill. An der Torschusswand kann man in den Spielpausen sein Fußballtalent und die Zielsicherheit unter Beweis stellen.