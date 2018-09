Oper „Carmen“ für alle – Public Viewing mal anders

17.09.2018, 09:11 Uhr

Einen Tag vor dem offiziellen Beginn der UCI Straßenrad WM 2018 erwacht das Innsbrucker Landestheater, das direkt im Zielbereich der Rad WM liegt, aus der Sommerpause. Am 21. September hat die Oper „Carmen“ Premiere. Dabei kann die Aufführung nicht nur im Saal, sondern, aus Anlass der bevorstehenden Rad WM, auch direkt vor dem Theater mittels Live-Screen kostenlos mitverfolgt werden.

Pure Emotionen unter freiem Himmel

Kassa- und Aboservice des Tiroler Landestheaters

Liebe, Leidenschaft, Eifersucht und Tod: Georges Bizet hat mit „Carmen“ so etwas wie den Soundtrack zur freien Liebe komponiert. Seine Musik zu dem erotischen Drama um eine temperamentvolle, selbstbewusste Frau, die den Männern reihenweise den Kopf verdreht und der das zum Verhängnis wird, ist zum Welthit avanciert. „Wir freuen uns, dass mit dem Public Viewing ein noch größeres Publikum an unserer Premiere teilhaben kann. Die Oper kann auf diese unkonventionelle Weise eine Vielzahl an Zusehern begeistern“, so Markus Lutz, Geschäftsführender Kaufmännischer Direktor des Innsbrucker Landestheaters.Picknick-Korb, gute Freunde und Lust auf pure Emotionen – das empfiehlt sich als Gepäck für das Public Viewing der anderen Art! Besucher erwartet ein ganz besonderes Ereignis, wenn bei Sonnenuntergang mit Blick auf die Nordkette Carmen ihre berühmte „Habañera“ anstimmt und von grenzenloser Freiheit singt. „An einem Tag ist der Platz vor der Hofburg noch Schauplatz eines kulturellen Höhepunkts und kurz darauf Austragungsort sportlicher Spitzenleistung. Die Synergie zwischen Sport und Kultur ist am Innsbrucker Zielgelände der Rad WM deutlich spürbar“, so Georg Spazier, Geschäftsführer der Innsbruck-Tirol Rad WM 2018 GmbH.Ab 10. September 2018 befindet sich das Kassa- und Aboservice des Tiroler Landestheaters im Haus der Musik Innsbruck (Universitätsstraße 1, 6020 Innsbruck). Der Zutritt zum Gebäude erfolgt über den Nordeingang (vom Landestheatervorplatz aus) und wird entsprechend ausgeschildert.Während der Rad-WM 2018 (22. bis 30. September 2018) befindet sich die Tageskassa im bisherigen Abo-Büro im Probebühnengebäude. Von 24. bis 28. September ist sie von 10:00 Uhr bis 19:00 Uhr geöffnet. Am 22. und 29. September bleibt die Kassa geschlossen. Der Zutritt zum Public Viewing der Oper „Carmen“ vor dem Landestheater ist kostenlos.Alle Informationen zur Rad WM hier