Tirol ist FANtastisch - Tirol macht sich fit für die Rad WM

10.09.2018, 13:15 Uhr

Tirol ist FANtastisch ist das Gewinnspiel zur Rad WM. Die besten Ideen zur Rad WM können Tickets für die Area 47 gewinnen.

Kreative Ideen zur Rad-WM - Tirol ist FANtastisch



Die Rad-WM wird sichtbar

Kreisverkehre und Schaufenster wurden im Zeichen der Rad-WM geschmückt: beispielsweise der Kreisverkehr in Thaur



Kuchen und andere Köstlichkeiten im Design der Rad-WM: eine Rad WM Torte in Daniels Kristallwelten und im Café Hacker in Rattenberg sowie eine Eissorte der Gelateria Lago Di Garda in Innsbruck.

Parkplatz mit dem Rad WM-Logo und bunt beleuchtete Fahrräder beim Campingplatz Stadlerhof in Kramsach

überdimensionales Rennrad aus Ablussrohren der Installationsfirma Kreidl aus Kramsach und dem Verein Radtreff Region 31

Ein Festwagen mit dem Rad-WM-Motiv beim Blumenkorso in Ebbs



Das Gewinnspiel - Tirol ist FANtastisch

Mehr zum Thema

TIROL. Tirol macht sich fit für die Rad WM 2018. Neben den offiziellen Vorbereitungen nehmen auch TirolerInnen aktiv an diesem Großereignis teil. Zahlreiche Fanaktionen werden im Rahmen der WM umgesetzt.ist ein Gewinnspiel das TirolerInnen zu noch mehr Teilnahme motivieren soll.Anlässlich der Rad-WM sollen die schönsten Seiten Tirols gezeigt werden: Schöne Dekorationen entlang der Strecke, verrückte Kostümierungen oder witzige Choreographien und vieles mehr werden gesucht. Jeder kann beim Gewinnspiel "Tirol ist FANtastisch" mitmachen: Firmen, Vereine, Freunde genauso wie ganze Gemeinden.Bisher wurden bereits einige Ideen zur Rad-WM umgesetzt:Beim Gewinnspiel Tirol ist FANtastisch kann jeder mitmachen. Teilnahmebedingungen, die Anmeldung und alle näheren Informationen zum Gewinnspiel sind hier verfügbar: www.innsbruck-tirol2018.com/fantastisch Die Initiatoren der drei besten Ideen erhalten freien Eintritt in die Area 47 im Ötztal. Das Gewinnspiel läuft noch bis zum 17. September.Alles zur Rad WM: Die UCI Rad WM 2018 in Tirol