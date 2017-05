Tiroler Meisterschaft - 5.000 Meter in Schwaz

06.05.2017, 08:23 Uhr

56 StarterInnen kämpften Ende April bei der Tiroler Meisterschaft über 5.000 Meter um den neuen Titel. Gewonnen haben Karin Freitag und Christoph Kluge

56 LäuferInnen bei der Tiroler Meisterschaft über 5.000 Meter

Die Tiroler Meisterschaft über 5000 Meter

Die SiegerInnen

Frauen

1. Platz: Karin Freitag - LG Decker Itter

2. Platz: Andrea Oberbichler - Union Raika Lienz

3. Platz: Birgit Winkler - LG Decker Itter



Männer

1. Platz: Christoph Kluge - SK Rückenwind

2. Platz: Robbert Meeuwse - Tri-X Kufstein

3. Platz: Josef Fritz - IRL-Team Happy Fitness 24 h

SCHWAZ. Am 30. April fand in Schwaz die Tiroler Meisterschaft über 5.000 Meter auf der Bahn statt. Gewonnen haben bei den Frauen Karin Freitag und bei den Männern Christoph Kluge.Bei der Tiroler Meisterschaft über 5.000 Meter waren im Stadion 56 LäuferInnen am Start. Bei überraschend schönem Wetter starteten zunächst die Frauen und dann in zwei Gruppen die Männer. Die Tiroler Meisterschaft wurde im Rahmen des Alpencups - einer Tiroler Laufserie - durchgeführt. Diese Zusammenlegung der beiden verschiedenen Laufbewerbe hat den Vorteil, dass sich wesentlich mehr StarterInnen für die Tiroler Meisterschaft interessieren als bei getrennten Terminen. Der Alpencup in Schwaz und die Meisterschaft wurden vom Verein TU Raissa Schwaz durchgeführt.Für die 5.000 Meter mussten auf der Leichtathletik-Anlage in Schwaz 12,5 Runden gelaufen werden. Zunächst starteten die Läuferinnen. Schon von Beginn an, setzte sich die Favoritin Karin Freitag an die Spitze der Athletinnen. Überlegen gewann sie den Wettkampf vor Andrea Oberbichler und Birgit Winkler. Da die Männer in zwei Gruppen starteten, war nicht von Anfang an klar, wer die Tiroler Meisterschaft gewinnen würde. Die Zuseher mussten sich auf das Ende des zweiten Laufs warten. Bemerkenswert im ersten Lauf war die erste Rundenzeit. Die Läufer liefen die ersten 400 Meter in einer Zeit unter drei Minuten. Hier zeigte sich dann schnell, wer dieses hohe Tempo mithalten konnte und wer nicht. Letztendlich setzte sich aber Christoph Kluge vor Robbert Meeuwse und Josef Fritz durch.