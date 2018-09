Während der Rad WM günstig Öffis fahren

10.09.2018, 11:29 Uhr

Während der Rad WM in Tirol kann ein Wochenticket für die Tiroler Öffis für neun Tage anstelle der gewohnten sieben genutzt werden. Motto: Zahl 7, fahr 9.

Ab 03.09. ist das Ticket erhältlich

Straßensperren und aktualisierte Öffi-Verbindungen

TIROL. Während derin Tirol bieten der VVT und das Land Tirol die Möglichkeit, das sieben-Tage-Ticket neun Tage lang zu verwenden. Dieses Ticket gibt es für den Preis des Wochentickets und ist auf allen öffentlichen Verkehrsmitteln in Tirol nutzbar.Die Rad WM in Tirol findet vom 22.09. bis 30.09.2018 statt. Während dieser Zeit gilt das 9-Tage-Ticket zum Preis eines Wochen-Tickets für €58,80. Das Ticket gilt für die Straßenbahn, Bus und Bahn in ganz Tirol. „Neben den BesucherInnen bietet sich das Ticket besonders auch für jene Personen an, die während der WM auf das Auto verzichten wollen“, so, Geschäftsführer des Verkehrsverbund Tirol. Gleichzeitig spart man sich mit diesem Ticket auch den Stress auf den Straßen und beider Parkplatzsuche. "Das Ticket ist somit für Einheimische und BesucherInnen gleichermaßen ein gutes Angebot“, so Mobilitätslandesrätin LHStv.in.Das Ticket kann ab dem 03.09.2018 im Vorverkauf in allen VVT-Bussen und bei den ÖBB an den Automaten gekauft werden. Außerdem kann man das Ticket auch online unter tickets.innsbruck-tirol2018.com beziehen. Natürlich gelten auch alle anderen VVT-Tickets während der Rad-WM.Während der Rad WM kommt es zu verschiedenen Straßensperren und zu Änderungen in den Verbindungen der Öffis. Über aktuelle Straßensperren und Änderungen informieren die Seite fahrplan.vvt.at oder die VVT SmartRide App. Während der Rad WM gibt es auch ein breites Rahmenprogramm. Auch diese Veranstaltungen sind mit den Öffis bequem erreichbar, so, Geschäftsführer der Innsbruck-Tirol Rad WM 2018 GmbH.Alle Informationen zur Rad WM 2018: Die UCI Rad WM 2018 in Tirol