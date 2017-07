Yoga Sunset am Baggersee

Wer will nach der Erfrischung am See noch einmal ins Schwitzen kommen? Im Juli und August findet heuer erstmals am Baggersee in der Innsbrucker Rossau Yoga statt.



Unter dem Motto "Yoga Sunset" treffen sich vier mal in der Woche nach 18:00 Yogabegeisterte und interessierte Anfänger in der Nähe des Bistro am See, und üben in den Sonnenuntergang.Die Kurse richten sich an Anfänger und Fortgeschrittene. Angeboten wird aber auch therapeutisches Yoga und Yoga in der Schwangerschaft.

Veranstalter ist die Innsbrucker Yogaschule, spezialisiert auf therapeutisches Yoga und Yoga rund um Schwangerschaft und Geburt.Wer Details oder Kurszeiten erfahren möchte informiert sich auf www.yoga4therapy.at oder meldet sich telefonisch beiNachher hat man sich aber etwas Kühles auf der Terrasse des Deck47 verdient!