Florian Triendl ist Lehrling des Jahres 2016

10.05.2017, 11:35 Uhr

Seit gestern am Abend steht er fest - der Lehrling des Jahres kommt aus Absam. Der Mechatroniker Florian Triendl hat sich gegen seine Mitkonkurrenten durchgesetzt.

Mehrstufiges Auswahlverfahren

Besondere Leistungen von Florian Triendl

TIROL. Bei der 15. Galanacht der Lehrlinge am 09. Mai übergab Arbeitslandesrat Johannes Tratter die Auszeichnung "Lehrling des Jahres 2016". Der neue Lehrling des Jahres ist Florian Triendl Mechatroniker bei der GE Jenbacher GmbH & Co OG aus Absam.Um Lehrling des Jahres zu werden, musste Florian Triendl ein mehrstufiges Auswahlverfahren bestehen und den Auswahlkriterien entsprechen. Zunächst wurde er Lehrling des Monats, dann wurde er von den LeserInnen der Tiroler Landeszeitung, Online-VoterInnen und einer Fachjury gewählt. Wichtig für die Auswahl waren besondere Leistungen in Schule und Betrieb, das Interesse an Weiterbildung, soziale Kompetenzen und ehrenamtliches Engagement.Florian Triendl hat alle drei Fachklassen mit ausgezeichnetem Erfolg und einem Sehr Gut bestanden. Währen der Ausbildung im Betrieb war er stets fleißig, verlässlich, pünktlich und kollegial. Er erhielt die Begabtenförderung des Landes Tirol, das Diplom der Tiroler Fachberufsschulen und holte sich im zweiten und dritten Lehrjahr den Landessieg beim Landeslehrlingswettbewerb.In seiner Freizeit ist er Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, bei der Speckbacher-Schützenkompanie, beim Krippenverein Absam und den Absamer Matschgeren. Zu seinen Hobbys zählen die Steirische Ziehharmonika, Gartenarbeit und Programmieren.