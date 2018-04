Großer Andrang beim Girl's Day in Tirol

26.04.2018, 12:46 Uhr

TIROL.Heute, 26. April 2018, ist Girls' Day. Insgesamt schnupperten 605 Schülerinnen in technische, handwerkliche und naturwissenschaftliche Berufe. 58 Tiroler Unternehmen und Ausbildungsstätten öffneten ihre Türen für Mädchen.Den Girls' Day gibt es mittlerweile seit 17 Jahren. Er richtet sich vo allem an SchülerInnen zwischen 13 und 17 Jahren. Heute waren erstmals die Schülerinnen der 3. Klasse Volksschule in einem Tiroler Unternehmen. Sie waren bisher die Jüngsten, die den Girls' Day nutzen konnten, in einen technischen, handwerklichen oder naturwissenschaftlichen Beruf zu schnuppern. Am Girls' Day haben die Mädchen die Möglichkeit, neue Arbeitsbereiche und neue Berufsbilder - direkt in den Betrieben - kennenzulernen. Dadurch können die Schülerinnen neue Interessensfelder und neue Perspektiven für die Berufswahl entdecken.„Die Erfahrung zeigt: Je früher Kinder die gesamte Bandbreite an Berufen kennenlernen und begreifen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie wirklich aus dem Gesamtangebot einen Beruf auswählen werden“, so Frauenlandesrätin. Nach wie vor seien die gesellschaftlichen Rollenzuschreibungen stark verankert, daher wählen Mädchen auch heute noch häufig typische "Frauenberufe". Dies zeige sich auch in der Lehrberufe-Hitliste, die von Einzelhandelskauffrau, Friseurin und Bürokauffrau angeführt werde. Aus diesem Grund hatten heuer Volksschülerinnen das erste Mal die Möglichkeit am Girls' Day teilzunehmen. "Die gesellschaftlich erlernte Einteilung in Männer- und Frauenberufe ist in diesem Alter nämlich noch nicht verfestigt, Kinder gehen noch ganz unbefangen auf alle Berufe zu“, so die Bildungs- und ArbeitslandesrätinInsgesamt öffneten dieses Jahr 58 Unternehmen und Ausbildungsstätten ihre Türen für die Schülerinnen. Das Angebot nützten 38 Schulen mit 39 Klassen. „Mit dem Girls‘ Day unterstützen die teilnehmenden Unternehmen sowohl Mädchen bei ihrer Berufswahl wie auch den Wirtschaftsstandort Tirol. Wenn sich vermehrt Mädchen und junge Frauen auch für technische Berufe begeistern können, ist das ein Beitrag zur Verringerung des Fachkräftemangels.", so Wirtschafts- und JugendlandesrätinDer Girls‘ Day findet dieses Jahr bereits zum 17. Mal statt und ist eine gemeinsame Veranstaltung von amg-tirol, Land Tirol und dem Landesschulrat für Tirol.Das war der Girls' Day 2017: 559 Schülerinnen beim Girls' Day