Jungmeisterfeier 2017

28.04.2017, 11:58 Uhr

Tirol hat 160 neue JungmeisterInnen: Die Meisterbriefe wurden verliehen. Mit dabei Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf, WK-Präsident Jürgen Bodenseer und Spartenobmann Georg Steixner.

160 neue MeisterInnen

Meisterprüfung hat hohen Stellenwert

TIROL. Am 26.04. wurden im Kurhaus Hall die Meisterbriefe durch durch Spartenobmann Georg Steixner, WK-Präsident Jürgen Bodenseer und LR Patrizia Zoller-Frischauf übergeben. Die Meisterfeier fand im Kurhaus Hall statt.Der Meisterbrief - nach bestandener Meisterprüfung - ist der höchste Abschluss im Handwerk und Gewerbe. „Der Sparte Gewerbe und Handwerk ist es ein Anliegen, die Attraktivität der dualen Ausbildung noch weiter zu erhöhen. Beste Qualifikation und hervorragendes Können wird in allen Handwerksberufen in Zukunft immer mehr nachgefragt sein. Denn exzellent ausgebildete Meister und qualifizierte Führungskräfte sind die Basis für den wirtschaftlichen Erfolg eines jeden Betriebs.", so Spartenobmann Georg Steixner.Immer wieder bestätigen Umfragen, dass die Meister- und Befähigungsprüfungen auch in der Bevölkerung einen sehr hohen Stellenwert haben. Die Meister selbst genießen ein großes Ansehen. „Die Beibehaltung der hohen Qualitätsstandards ist den Tirolern wichtig. Mit den Tiroler Meisterbetrieben verbinden sie Können, Qualität und Vertrauen.“, so Georg Steixner.