"schlossmarketing" feiert 20 Jahre: "Ein Füllhorn an Chancen"

03.05.2017, 10:13 Uhr

Die Werbeagentur "schlossmarketing" feiert heuer ihr 20-jähriges Bestehen – inmitten spannender Zeiten.

"Spezialisten gefragt"

Die Kommunikations- und Werbebranche steckt mitten in einer herausfordernden Umbruchphase. Digitalisierung, neue Medien und Social-Media-Plattformen haben die Art, wie Menschen miteinander in Kontakt treten, in den vergangenen Jahren in einer Geschwindigkeit revolutioniert wie kaum vorher in der Geschichte."Der Bereich Social Media ist ein riesiges Feld, in dem es gilt, maßgeschneiderte Angebote für unsere Kunden zu entwickeln", erläutert Christiane Kruckenhauser – seit sieben Jahren für "schlossmarketing" tätig und eine von zwei Mitarbeitern, die auf diesen Bereich spezialisiert sind. Auch das ist eine Folge der rasanten technischen Entwicklung, wie Geschäftsführer Rainer Bachbauer betont: "Bis vor wenigen Jahren haben wir darauf gesetzt, Generalisten zu sein. Doch im Bereich der neuen Medien ist das mittlerweile eine Illusion. Hier braucht man ausgewiesene Experten im Team, die sich auch laufend weiterbilden."

"Starke Print-Landschaft"

Solide und nachhaltig

Jedoch betont Bachbauer, dass die neuen Medien nur eine Ergänzung des Kerngeschäftes darstellen, in den sich "schlossmarketing" seit 20 Jahren etabliert hat. "Gerade in Tirol gibt es eine sehr starke Print-Landschaft, die auch weiterhin Bestand haben wird. Darauf liegt auch weiterhin unser Hauptaugenmerk", so der Unternehmensgründer. "Wir sind in den vergangenen 20 Jahren mit unseren Kunden und Zielgruppen mitgewachsen und werden diese Strategie auch weiter verfolgen", ergänzt Stefan Pertl – seit 14 Jahren Teil des Teams.Allein die Langjährigkeit seiner Mitarbeiter bestätigt bereits den Kurs der Kontinuität, den Rainer Bachbauer und Stephan Hudovernik (der 2007 verstorbene Mitbegründer des Unternehmens) von Anfang an verfolgten. Und der Erfolg gibt dem "schlossmarketing"-Team recht. Viele Kunden halten dem Unternehmen seit der Anfangsphase die Treue – wie z.B. Fröschl, Tigewosi, Schretter & Cie, reformstark Martin, CYTA, Miller Optik, Timmelsjoch und Unterberger.