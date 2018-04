Tirols Geoinformationen digital zugänglich

25.04.2018, 11:23 Uhr

Ein Treffen im Landhaus unter dem Titel "Perspektiven für Tirol 2018" lud Expertinnen und Experten zum fachlichen Austausch ein. Unter anderem wurde der Kartendienst tirisMaps 3.0 vorgestellt, der ab sofort der Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Die Geoinformationen Tirols abgebildet auf digitalen Karten, dies ist die Aufgabe des Rauminformationssystem. Der Kartendienst ist eine von vielen Möglichkeiten, sich über die öffentlichen Geoinformationen des Landes Tirol zu informieren.

Neue Produkte und Projekte

TIROL. Ab sofort steht derallen Interessierten zur Verfügung. Zudem kann man sich alle Inhalte aus demtagesaktuell mit Link auf die Rechtsquelle anzeigen lassen. So wird das breite Anwendungsgebiet derund dessen Einfluss auf die Landesverwaltung verdeutlicht.Die Veranstaltung ermöglichte zudem die Vorstellung neuer Produkte und Projekte aus der Partnerschaft. Die NutzerInnen des Portals bekommen einen Einblick in die räumliche Entwicklung des Landes. Besondersist von den Fortschritten überzeugt und erläutert: "Diese Öffnung des Informationszuganges unter Wahrung des personenbezogenen Datenschutzes ist ein Gut, das durch die aktiven Beiträge der öffentlichen Verwaltung zur Digitalisierung entsteht. Viele Verwaltungsabläufe werden damit vereinfacht und zudem effizienter.“Neue Entwicklungen in Themenbereichen wie Naturschutz, Freizeitwirtschaft oder Tourismus wurden zusätzlich bei dem Expertentreffen "Perspektiven für Tirol 2018" erläutert.

