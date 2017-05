Um 23 Prozent mehr Umsatz bei BIO vom BERG

10.05.2017, 13:30 Uhr

Erfolg steigt seit der Gründung

Milchprodukte führen zum Umsatzplus

BIO von BERG garantiert tragfähige Vertriebsperspektiven

Zahlen und Fakten

Umsatz 2016: 8,7 Mio. Euro (+23% im Vergleich zu 2015)

Anzahl Artikel: 130

Anzahl Produktinnovationen 2016: 20

Lieferanten/Bauern: 600

Mitglieder der Genossenschaft Bioalpin eGen.: 57

Gründungsjahr: 2002

Umsatz Produktgruppen: Milchprodukte (51%), Obst & Gemüse (23%), Eier (11%), Fleisch/Wurstwaren (9%), Sonstige (6%).

Export nach Deutschland: rund 85 Tonnen Bio-Käse/Jahr

Im Jahr der Gründung erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 672.000 Euro - bei damals acht Produkten im Sortiment. „Wir sind mittlerweile der größte und am weitesten verbreitete Anbieter von regionalen Bio-Lebensmitteln in Tirol. Innovationsfreude, höchste Produktgüte, ökologische Nachhaltigkeit, kurze Transportwege und regionale Wertschöpfung konnten wir zu einer zukunftsfähigen Bio-Qualitätslinie vereinen, die offenbar den Nerv der Konsumenten trifft.", so Heinz Gstir, Obmann der Erzeugergenossenschaft Bioalpin eGen.Milchprodukte sind bei den Umsätzen die stärkste Warengruppe mit 51 Prozent. Obst und Gemüse bringen einen Umsatz von 23 Prozent, Eier elf und Fleisch/Wurstwaren neun Prozent. Weitere Erzeugnisse bringen sechs Prozent. Auf dieser Grundlage soll das Milchprodukte-Sortiment weiter ausgebaut werden. "Mit der Zillertal Milch haben wir seit heuer einen neuen regionalen Partner gefunden, der schnell und flexibel auf Produktinnovationen reagieren kann“, so Björn Rasmus. Auch weiterhin will das Unternehmen klein strukturierte Bio-Berglandwirtschaft in Tirol fördern und unterstützen.600 Biolandwirtschaften und Lieferanten arbeiten mit BIO von BERG zusammen und bekommen dadurch eine tragfähige Vertriebsperspektive. Unter den Vertriebspartnern sind auch viele junge Biobauern und Biobäuerinnen. Diese pflegen eine jahrhundertealte Tradition einer naturnahen und nachhaltigen Bewirtschaftung von Tirols Kulturflächen. Die Marke BIO vom BERG selbst befindet sich zu 100 Prozent im Besitz der 57 Genossenschaftsmitglieder. Auch außerhalb Tirols sind die Produkte von BIO vom BERG erhältlich. Deutschlandweit sind in rund 750 Bio-Läden Produkte des Tiroler Unternehmens erhältlich. „Die Absätze entwickeln sich sehr gut. Derzeit liefern wir jährlich rund 85 Tonnen Bio-Käse nach Deutschland“, so Björn Rasmus.