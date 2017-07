Zuwächse und fünf neue Shops im "west"

22.07.2017, 08:30 Uhr

Im ersten Halbjahr konnte das "west" deutliche Zuwächse bei Kundenfrequenz und Umsatz verzeichnen.

Neue Shops, neuer Service

Das Einkaufszentrum west kann den positiven Aufwärtstrend der Jahre 2015 und 2016 fortsetzen. Knapp 1,3 Millionen Menschen besuchten das EKZ west im ersten Halbjahr 2017, rund vier Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Auch die Umsätze konnten um vier Prozent gesteigert werden, die für die Kundenbindung wichtigen Gutscheinverkäufe um 23 Prozent.Auch bei den Shoppartnern gibt es "Zuwächse": Im Frühjahr eröffnete der Handy-Reparatur-Dienstleister "handybausteine" im Obergeschoß, im Juni nahm die Auto-Innen- und Außenwäsche Horvath in der Tiefgarage des EKZ west ihren Betrieb auf. "Damit konnten wir für unsere Kunden zwei neue und innovative Dienstleister gewinnen, die den Service-Charakter unseres Hauses verstärken werden", erklärt west-Center-Manager und Eigentümervertreter Karl Weingrill. "Mit der Autowäsche in der Tiefgarage haben unsere Kunden fortan die Möglichkeit, ihr Auto während eines Einkaufs innen und außen reinigen zu lassen. Dieses Konzept ist in Tirol einzigartig."

Neuheiten ab September



Wichtiger Arbeitgeber

Im Herbst 2017 sind drei weitere Neueröffnungen geplant: Das Dänische Bettenlager auf 800 Quadratmetern, die Fahrschule TIROX im Obergeschoß und Mairhofers Blumenladen im Erdgeschoß. "Mit diesen neuen Partnern decken wir Branchen ab, die bisher im Haus gefehlt haben und von unseren Kunden auch immer wieder nachgefragt werden", so Weingrill.Seit der Übernahme des EKZ west durch Raiffeisen-Leasing im April 2014 wurde somit mehr als ein Drittel der vorhandenen Shopflächen mit neuen Shops und Dienstleistern belegt. Der Vermietungsgrad liegt aktuell und unter Berücksichtigung der geplanten Neueröffnungen bei 99 Prozent. 270 Menschen finden derzeit im EKZ west Arbeit.