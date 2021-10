DEUTSCH KALTENBRUNN. Kürzlich feierte der Sportverein Deutsch Kaltenbrunn sein 90-jähriges Bestandsjubiläum. In Vertretung von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil gratulierte Landtagsabgeordneter Wolfgang Sodl und überbrachte ein Geburtstagsgeschenk. 5.000 Euro Bedarfszuweisung gab es vom Land für den Sportverein. „Vereine wie jener hier in Deutsch Kaltenbrunn leisten wertvolle und vor allem hervorragende Jugendarbeit. Dafür gebührt den Funktionärinnen und Funktionären unser Dank“, so Sodl.