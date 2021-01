Minihof-Liebau. Sämtliche Eislaufplätze in unserem Bezirk wurden wieder geöffnet. Wie am Beispiel von Minihof-Liebau zu sehen ist, erfreuen sich nicht nur die Kinder, sondern auch die Erwachsenen sichtlich über diese Gelegenheit. Also: Eislaufschuhe einpacken, Mütze auf, Abstand halten und Spaß haben!