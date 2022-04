Neun Weinbau- und Gastronomiebetriebe luden zum "Frühlingserwachen" ein. Trotz des regnerischen und kalten Wetters boten die Mitgliedsbetriebe des Vereins Uhudlerland ihren Gästen kulturelle und kulinarische Genüsse an.

HEILIGENBRUNN/ELTENDORF. Begeisterte Uhudler-Fans ließen sich nicht die Gelegenheit nehmen und kehrten unter anderem bei den Winzern Georg Marterer und Georg Dujmovits in Heiligenbrunn, bei Martin Weinek in Kulm, bei Bernhard Pranger in Rudersdorf und bei Matthias Mirth in Eltendorf auf ein Kultgetränk ein.

Alles vom Uhudler

Dazu gab es selbstgemachte Schmankerl, Uhudler-Menüs und Dessert-Variationen.