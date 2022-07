Einen prominenten ORF-Moderator lernten Gemeindevertreter aus dem Neuhauser Hügelland beim Galaabend im Rahmen des österreichischen Gemeindetages in Wels persönlich nennen. Tarek Leitner ("Zeit im Bild") ließ es sich nicht nehmen, mit den Bürgermeistern Reinhard Jud-Mund (Neuhaus am Klausenbach) und Helmut Sampt (Minihof-Liebau), Vbgm. Josef Jost (St. Martin an der Raab) und Altbürgermeister Reinhard Knaus (Mühlgraben) ein paar Worte zu wechseln.