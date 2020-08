Der "Geist der Welt" weht bis 16. August in der Galerie "Exposition" am Bahnhofring in Jennersdorf. Unter ebendiesem aus dem lateinischen übersetzten Motto ("Anima Mundi") ist zeitgenössische Kunst von Alice von Alten, Pia Veronica Åström, Maria Chalela-Puccini, Anne Glassner, Priscilla Hasenböhler und Verena Preininger zu sehen. Kuratiert wurde die Gruppenausstellung von Nicolas Dellamartina.

"Anima Mundi" ist Teil der Initiative "Hochsommer", zu der sich mehrere Kulturinstitutionen in der Südoststeiermark und im Südburgenland zusammengeschlossen haben. An zwölf Schauplätzen werden bis zum 16. August von 10.00 bis 13.00 Uhr und von 17.00 bis 21.00 Uhr unterschiedlichste Arbeiten bildender Kunst präsentiert.