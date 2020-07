In der vergangenen Woche durfte Ernestine Mihellyes bei guter Gesundheit, aber aufgrund eines Sturzes in ihrer Bewegung etwas eingeschränkt, ihr 100. Wiegenfest feiern.

Bis 85 im Geschäft

Von den Jennersdorfern "Frau Apotheker" genannt - immerhin stand sie bis zu ihrem 85. Lebensjahr hinter dem Ladentisch - war sie ihren Kunden stets eine gute Beraterin in Sachen Gesundheit und hatte für jedes kleine oder größere "Wehwehchen" ein offenes Ohr.

In der Fabrik, auf der Alm

Ernestine Mihellyes, geboren in Mariazell und aufgewachsen in Arnfels, kam bereits mit zehn Jahren nach Graz und absolvierte dort das Gymnasium in einem Mädchen-Pensionat. Nach der Matura wurde sie, wie damals üblich, neun Monate zum Arbeitsdienst eingezogen. "Ich verrichtete Fließbandarbeit in einer Fabrik und war sogar einen Sommer als Gehilfin auf einer Alm."

Als Studienfach wählte sie Chemie und lernte während dieser Zeit ihren zukünftigen Gatten Siegmund Milhellyes aus Jennersdorf kennen, der sich der Pharmazie verschrieben hatte. "Es war Krieg, und wir hatten oft nur ein Stück Brot zum Abendessen", erinnert sich die Jubilarin.

Nach Jennersdorf

Nach beendetem Studium wurde Hochzeit gefeiert, und so folgte Ernestine ihrem Mann nach Jennersdorf, wo dieser die Apotheke seines verstorbenen Vaters übernehmen sollte. "Die Gemeinde war von den Russen besetzt, und wir fanden die Apotheke völlig zerstört vor", schildert sie die schwere Nachkriegszeit. "Wir mussten ganz von vorne beginnen, und die Besorgung der benötigten Arzneien war schwer." Sohn Siegmund ließ etwas auf sich warten, aber nach sieben Jahren erfüllte sich der Kinderwunsch, und Familie Milhellyes war vollzählig.

Ernestine Milhellyes war zeitlebens eine gute Sportlerin. "Ich bin viel zu Fuß gegangen und leidenschaftlich gerne mit dem Fahrrad gefahren", begründet die Jubilarin ihren guten gesundheitlichen Zustand. "Und gegessen habe ich immer was mir geschmeckt hat, auch Süßes", verrät sie mit einem Augenzwinkern.