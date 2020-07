Die drei Damen des Rudersdorfer Kulturausschusses Christel Reicher Muth, Lucia Salber und Erika Venus luden den Pianisten Marton Kiss wieder in das örtliche Kulturhaus. Bereits als Elfjähriger spielte er dort mit dem Raabtaler Jugendorchdester ein Vanhal - Klavierkonzert. Als reifer Pianist beschäftigt er sich mit anspruchsvoller Literatur von Beethoven, Liszt und Bartok. Das Rudersdorfer Publikum bleib ihm treu. Mit Sicherheitsabstand fanden ca. 100 Leute im Saal Platz.

Als Überraschungsgast stellte er den Rudersdorfer Kapellmeister, Chorleiter, Multiinstrumentalisten und Tenor Tobias Winter vor, den er in drei Liedern von Schubert, Schumann und Johann Strauß hervorragend begleitete. Tobias Winter schaffte damit den Aufschwung in die Welt der Klassik.

Beim Nachhausegehen durfte man sich noch ein Glas vom neu prämierten Kleberwein genehmigen. Ein Rudersdorfer Classical.