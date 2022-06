Das Blasmusikertreffen in Rudersdorf entwickelte sich zu einer großen Show.Schon am ersten Tag trafen 13 Blasmusikkapellen im Dorf ein. Sie spielten in eindrucksvoller Formation in ihren Uniformen durch die Hintergasse und wurden am Kirchenplatz vom Kapellmeister Tobias Winter und den Präsidenten Hanspeter Katzbeck und Franz Eduard Tauss von der der einheimischen Kapelle empfangen. Obmann Manfred Knebel organisierte hervorragend. Das Spiel war auch akustisch von besonderer Qualität, weil es zwischen den Häuserzeilen zu wunderbar verdichteten Klängen kam. Für die einmarschierenden Musiker gab es viel Begrüßungs- und Anerkennungsapplaus.

Danach ging es ins große Festzelt zum gemeinsamen Musizieren.

Getanzt wurde zu den Rhythmen von SIXGIN.

Der 2. Tag verlief ähnlich. Gastkapellen wurden empfangen und spielten gemeinsam am Kirchenplatz. Abends gab es nach 25 Jahren die Renaissance der Blue Diamonds, einer seinerzeit erfolgreichen Tanzband.

Das Finale am Sonntag begann mit einer Zeltmesse und einem Oberkrainer Frühschoppen, den die Allstars und die Thermenland Böhmische gestalteten.