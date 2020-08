Unter dem Titel "Hochsommer" stellen zwölf Kunstinitiativen und Kunstinstitutionen in der Südoststeiermark und im Südburgenland vom 7. bis 16. August ihre Werke aus. 117 Kunstschaffende aus Österreich, Slowenien, Deutschland, Kroatien, Großbritannien, Schweden, Georgien und Kolumbien beschäftigen sich in Einzel- und Gruppenausstellungen in Form von Malerei, Fotografie, Skulptur und Mode mit dem Thema "Natürliche Grenzen".

Die Grenzkunst-Halle in Jennersdorf ist dem österreichischen Maler Franco Kappl gewidmet, der unter dem Titel "Insomnia" seine Arbeiten präsentiert. In der Galerie Exposition am Bahnhofring in Jennersdorf stellen Alice von Alten, Maria Chalela-Puccini, Anne Glassner, Pia Veronica Åström, Priscilla Hasenböhler und Verena Preininger aus. Im Künstlerdorf Neumarkt an der Raab zeigt der Bildhauer Christian Ruschitzka aktuelle Arbeiten. Den Skulpturenpark "Land Art" in Eisenberg an der Raab nutzen Catrin Bolt und Begi Guggenheim.

Auf steirischer Seite dienen Kulturhäuser in Kornberg, Feldbach, Fehring, Gnas, Bad Radkersburg und Laafeld als Schauplätze.

Start aller Ausstellungen ist am Freitag, dem 7. August, um 18.00 Uhr. Geöffnet sind sie bis 16. August täglich jeweils von 10.00 bis 13.00 und von 17.00 bis 21.00 Uhr. Der Eintritt ist frei.

