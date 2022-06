Heinrich und Roswitha Ferstl sind leidenschaftliche Tänzer. Sie nutzten für ihr Hobby verschiedene Live Musik Abende in den Thermenhotels der Region. Seit dem Ausbruch von Covid 19 war dies fast nicht mehr möglich.

Die gegenwärtigen Lockerungen erlauben den Gesellschaftstanz wieder und die begeisterten Tänzer organisierten sich selbst in Gasthäusern ihre Abende. "Jeden letzten Mittwoch im Monat beim Antonyus in Rudersdorf, jeden 3. Freitag im Monat beim Guttmann in Deutsch Tschantschendorf", sagt Heinrich Ferstl. Ein weiteres Lokal ist gesucht, denn die Nachfrage nach der lustvollen Bewegung ist gegeben.

Als Musiker steht Mr. Oldy Wolfgang Sodl zur Verfügung. Ihm ist kein Rhythmus fremd. Und sie tanzen frei zusammen kommend alles: Von Volksmusik, Csacsacsa bis zum steirischen Sirtaki.

"Wir würden uns gerne mit einem breiteren Publikum mischen", sagt Heinrich Ferstl und gibt gerne seine Handynummer bekannt: "0664 3104104, für alle, die Lust und Laune haben".