Der Kultursommer auf Schloss Tabor in Neuhaus am Klausenbach findet am Samstag, dem 8. August, seine Fortsetzung. Im Schlosshof tritt Lokalmatador Christof Spörk auf.

Der in Henndorf ansässig gewordene Musikkabarettist ("Global Kryner") gibt sein fünftes Soloprogramm "Kuba" zum Besten. Die Reise führt in den vormals realen Sozialismus und den noch viel realeren Kapitalismus, nimmt Anstoß an Klimaerwärmung, Digitalisierung und mehr. Spörl musiziert an Harmonika, Flügel und Klavier.

Am 29. August spielt dann Martin Gasselsberger mit seinem gleichnamigen Jazz-Trio auf Schloss Tabor.

Karten:

Telefon: 03329/43037

marketing@jopera.at

www.jopera.at

Kultur-Betriebe Burgenland, c/o Jopera jennersdorf, Schloss Tabor, Taborstraße 3, 8385 Neuhaus/Klausenbach

Gewinnspiel

Die Bezirksblätter Burgenland verlosen für den Auftritt von Christof Spörk am 8. August zwei Eintrittskarten.

Eintrittskarten für den Auftritt von Christof Spörk