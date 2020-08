KITTSEE/KALCH. Österreichs anspruchsvollste Laufveranstaltung geht am 29. und 30. August über die Bühne. Das „Race across Burgenland“ führt über 218 Kilometer von Kittsee nach Kalch. Die Ultralauf-Strecke kann auch als Vierer-Team bewältigt werden. Bei der fünfzehnten Auflage wird auch wieder der Bewerb „Burgenland Night-Run 100“ angeboten. Dieser kann alleine oder zu zweit bestritten werden. Der Radmarathon musste für heuer leider abgesagt werden, soll aber im nächsten Jahr wieder ermöglicht werden.

Start am 29. August

Die Ultraläufer starten am Samstag um 7.00 Uhr in Kittsee, dem nördlichsten Ort des Landes. Der Staffellauf beginnt um 12 Uhr. Der Bewerb „Burgenland Night-Run 100“ beginnt am Samstag um 23.30 Uhr in Deutsch Gerisdorf. Der Ultralaufsieger wird am Sonntag, dem 30. August, gegen 6.30 Uhr in Kalch, dem südlichsten Ort des Burgenlandes, erwartet. Etwa um 7.00 Uhr dürfte der erste "Burgenland Night-Run-Läufer" im Ziel einlaufen. 45 Läufer haben sich bisher gemeldet. Meldungen sind jederzeit möglich. Informationen und Streckenbeschreibung unter race-acrossburgenland.at.

Durch alle Bezirke

Die Laufstrecke führt von Kittsee über Eisenstadt, Oberpullendorf, Kohfidisch, Güssing, Heiligenkreuz und Neuhaus am Klausenbach nach Kalch. Die Siegerehrung findet um 13 Uhr beim Hendlwirt statt.