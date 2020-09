Mit einem Festeinzug, begleitet von der Stadtkapelle Jennersdorf, Leitung KpM Reinhold Buchas, dem MV Unterlamm und Salutschüssen der Schützen, startete die Amtseinführung von Pfarrer Franz Brei in Anwesenheit von Bischof Ägidius Zsifkovics, mit einem Festgottesdienst im Pfarrgarten zu dem auch eine Abordnung der Kameraden aus dem Ländle gekommen war. In seiner Predigt mahnte der Bischof (nach auch über die Medien ausgetragenen Dispute) zur Zusammenarbeit im Haus der Kirche. Der nunmehrige Stadtpfarrer, vorerst bestellt auf 6 Jahre, Franz Brei, bedankte sich bei allen Mitfeiernden, allen Vereinen wie zB dem Gesangverein Jennersdorf, Leitung Andrea Werkovits, welche die Messe mitgestalteten. Nicht nur als offizell ausgewiesener Covid-19 Beauftragter, sondern auch als Master of Ceremony wirkte und lenkte Diakon Willi Brunner.