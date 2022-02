KÖNIGSDORF/ELTENDORF. Drei Jahre nach dem Straßentunnel Rudersdorf beginnen für den Bau der Schnellstraße S7 die Arbeiten am nächsten Großprojekt. Die Autobahngesellschaft ASFINAG startet am 16. Feber den Bau der Unterflurtrasse Königsdorf.

Unterhalb der B 65

Technisch gesprochen geht es um das Baulos 2 im Ostabschnitt der Schnellstraße. Es umfasst die Unterflurtrasse unterhalb der Bundesstraße 65 und die Anschlussstelle Königsdorf sowie eine Gewässerschutzanlage.

700 Meter Länge

Die Unterflurtrasse setzt 340 Meter nach dem Südportal des Tunnels in der Nähe der Tankstelle "Spritkönig" an. Sie wird rund 700 Meter lang sein und einen Fluchtweg in der Mitte aufweisen. Die Anschlussstelle Königsdorf wird als Vollanschluss konzipiert, das heißt, dass Auf- und Abfahren in jede Richtung möglich sein wird.

B 57 muss verlegt werden

All das hat zur Folge, dass die Bundesstraße 57 verlegt werden muss. Derzeit biegt sie beim Umspannwerk Eltendorf in Richtung Königsdorf und Henndorf ab, durch die Verlegung wird sie näher zum "Spritkönig" und zur S 7 gerückt. Begleitet wird die Fahrbahn von einem 2,5 Meter hohen Lärm- und Sichtschutzwall, der die Straße zum Siedlungsgebiet Königsdorf abschirmen soll. Oberhalb der Unterflurtrasse wird ein Kreisverkehr gebaut, der die B 57 mit der B 67 verknüpft.

Im Herbst 2024 soll der Abschnitt fertig sein, erklärt ASFINAG-Sprecher Walter Mocnik. Die gesamten Investitionen betragen etwa 35 Millionen Euro.

Ende März beginnen dann die Arbeiten am Baulos 3. Der Abschnitt umfasst hauptsächlich Erdarbeiten im Freiland sowie eine Grünbrücke, die Wildquerungen ermöglicht.

Von Poppendorf bis zur Grenze

Im Sommer schließlich beginnt der letzte Abschnitt, der bei Poppendorf beginnt und auf sechs Kilometern Länge bis zur ungarischen Staatsgrenze geht.

Großbrücken in einem Jahr fertig

In seiner Endphase befindet sich der Bau der drei Großbrücken im S7-Ostteil. Sie gehören zu den aufwändigsten Elementen der Schnellstraße und sollen laut ASFINAG im Frühjahr 2023 fertig sein. Eine überspannt ein Tal auf Dobersdorfer Hotter, die zweite ein Tal im Königsdorfer Wald und die dritte die Landesstraße vor Königsdorf-Berg in Richtung Limbach. Die Kosten dafür liegen bei 17 Millionen Euro.