Ein Brand in einem Haus in Minihof-Liebau ließ heute, Freitag, drei Feuerwehren ausrücken. Er war in der Sauna des Gebäudes ausgebrochen, konnte aber vom eingesetzten Atemschutztrupp rasch gelöscht werden.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand, die Hausbesitzerin konnte sich noch selbst in Sicherheit bringen. Im Einsatz waren die Feuerwehren Minihof-Liebau, Tauka und Windisch Minihof mit insgesamt 33 Mitgliedern.

Ein Brandsachverständiger der Polizei wurde hinzugezogen, um die genaue Brandursache ermitteln.