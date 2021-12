Heiligenkreuzerin war 55 Jahre lang Geschäftsfrau

Am 26. April 1966 eröffnete Ingrid Rabel ihr Lebensmittelgeschäft in Heiligenkreuz, am 3. April 2021 schloss sie es. Schier unglaubliche 55 Jahre stand die älteste Gewerbetreibende des Bezirks Jennersdorf in ihrem Geschäft.

Henndorfer Hofladen punktet mit regionalen Produkten

Judith Anger und Julia Bücsek eröffnen ihren "Henndorfer Hofladen". Das Sortiment umfasst vielfältige Produkte aus der Region.

Gasthaus Hirtenfelder in Windisch Minihof steht vor Wiedereröffnung

Fast zwei Jahre nach der letzten Sperrstunde und einem Umbau durch den neuen Eigentümer, der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG), wird der "neue Hirtenfelder" wieder eröffnet.

