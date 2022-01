Wintereinsätze für die Feuerwehren im Bezirk Jennersdorf

Der Wintereinbruch sorgt im Bezirk Jennersdorf für etliche Verkehrsunfälle. Starker Schneefall hält die Einsatzkräfte ordentlich auf Trab. Aufgrund der winterlichen Fahrverhältnisse müssen zahlreiche Fahrzeuge aus misslichen Lagen geborgen werden.

Warnstreik bei Firma Boxmark in Jennersdorf

Die Belegschaft des Ledererzeugers Boxmark in Jennersdorf beschließ in einer Betriebsversammlung, im Jänner Warnstreiks abzuhalten. Als Grund dafür nennt die Arbeiterkammer (AK) Burgenland, dass auch die sechste Runde der Kollektivvertragsverhandlungen für die Lederindustrie ohne Ergebnisse abgebrochen worden sei.

Jennersdorfer Kelemen-Bürogebäude vor Fertigstellung

Die Arbeiten am neuen Bürokomplex von Philipp Kelemen an der Stadteinfahrt Richtung Rax befinden sich in den letzten Zügen.

