Soldaten-Skelett aus Zweitem Weltkrieg in Königsdorf gefunden

Archäologische Vorarbeiten für den Bau der S7-Unterflurtrasse haben ein grausiges Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg ans Tageslicht gebracht.

Tödlicher Verkehrsunfall bei Heiligenkreuz

Bei einem Zusammenprall mit einem ungarischen Sattelschlepper kam ein 64-jähriger Mann aus dem Bezirk Güssing ums Leben.

Wolken über dem Arbeitsmarkt im Bezirk Jennersdorf

Der Bezirk ist nach zwei guten Jahren wieder in der Negativspirale. Auch die Rezession in der Steiermark spielt hier herein.

