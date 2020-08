Für den gerade viel zitierten "Urlaub daheim" ist die Gemeinde Minihof-Liebau geradezu ein Paradebeispiel. Wandern, Radeln und Entspannen in abwechslungsreicher Kulturlandschaft stehen hier, im Herzen des Naturparks Raab, ganz oben.

Wandern und Radeln

Wanderfreudige können hier jeden Tag eine andere Tour unternehmen: in den Hollergraben, auf den Judenberg, auf den Theresienberg, auf den Gamperlberg, auf den Grundberg oder auf den Schneiderkogel zum Dreiländereck. Das dichte Radwegenetz ist bestens ausgebaut, und hat man ein E-Bike unter sich, sind auch lohnende Tagestouren nach Ungarn, Slowenien oder die Steiermark drin.

Ausflugsziele

Auch an Ausflugszielen mangelt es nicht. Die Jost-Mühle in Windisch Minihof ist eine funktionsfähige Wassermühle am Doiberbach, die auch für kulturelle Aktivitäten genutzt wird. Der frei zugängliche Naturwinkel Saufuß ist ein Refugium für verwaiste oder verletzte Wild- und Nutztiere, das besonders Kinderherzen höher schlagen lässt. Wanderer und Radfahrer steuern gerne den alten Grenzübergang in Tauka an. Der Kornweg in Minihof-Liebau führt die Verarbeitung von Getreide anschaulich vor Augen.

Ein bekanntes Gästehaus ist die idyllische Landhofmühle mit ihrem legendären Frühstücksbüffet. Übernachten können Besucher auch im Buchgrabenhof in Windisch Minihof, im Gästehaus Klöckl in Tauka sowie im Naturparkhof und in den Ferienwohnungen Fartek in Minihof-Liebau. Hungrige und Durstige dürfen sich im Gasthaus Happer in Tauka, im Pub "Gernot" in Tauka, in der Pizzeria Napoli und im Gasthaus Wurzinger in Minihof-Liebau stärken.