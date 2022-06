In der Gemeinde St. Martin an der Raab wurde heuer der Bezirksfeuerwehrleistungsbewerb ausgetragen. Auch die Jung-Florianis durften sich wieder in gewohnter Weise wieder messen.

ST. MARTIN AN DER RAAB. Zum 48. mal lud das Bezirksfeuerwehrkommando zusammen mit dem Organisator Feuerwehr Welten zum Leistungsbewerb. 28 Gruppen sowie 16 Jugend-Gruppen stellten sich den Aufgaben, um sich Leistungsabzeichen in Bronze und Silber zu sichern.

Heimsieg

Zum Bezirkssieger um das Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze A kürte sich St. Martin an der Raab-Berg mit 415,20 Punkten, vor Eisenberg a.d. Raab und Oberdrosen. In der Gäste-Wertung sicherte sich Hirzenriegl den Sieg mit 404,78 Punkten. Die Damen-Wertung ging an Rudersdorf-Berg mit 387,21 Punkten. Den Parallelbewerb, in dem die neun schnellsten Gruppen des Tages angetreten sind, holte sich Hirzenriegel vor St. Martin an der Raab-Berg und Minihof-Liebau.

Weltener Jung-Florianis siegen

Beim Jugendbewerb Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Wissen gefragt, erreichte die Feuerwehrjugend aus Welten vor St. Martin/Raab-Berg den ersten Platz. Den dritten und vierten Platz holten Neuhaus 1 und 2. Am 9. Juli geht es für die Jugendlichen zum Landes-Jugendleistungsbewerb nach Forchtenstein. Aus dem Bezirk Jennersdorf werden daran sieben Gruppen teilnehmen.