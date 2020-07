Anbei zwei Aufnahmen (14. Juli 2020) vom Kometen NEOWISE:

Komet Neowise ist am Abendhimmel im Nordwesten, tief am Horizont, zu finden, wenn auch sehr herausfordernd - man sollte die Himmelsrichtung (ungefähr 325 Grad am Kompass) schon sehr genau wissen, um ihn zu erkennen. Der Komet mit der offiziellen Bezeichnung C/2020 F3 (NEOWISE) wurde am 27. März 2020 mit dem Weltraumteleskop des Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer (NEOWISE) entdeckt. Ursprünglich lag seine Periode bei rund 4500 Jahren, durch Einflüsse von Jupiter und Saturn hat sich dies inzwischen auf mehr als 6800 Jahre erhöht, so lange also bis er wiederkommt. Das Bild mit dem SMARTPHONE gibt recht gut den Eindruck wieder, den man visuell bestenfalls erwarten kann,sprich mit den bloßen Augen, der Komet ist recht schwierig, ob seines tiefen Standes über der untergegangenen Sonne, zu erkennen, zu finden. Im Feldstecher zeigt der Komet weit mehr Details.

Das Bild mit der KAMERA/Objektiv, also kein Teleskop notwendig, zeigt sehr schön BEIDE (2) Kometenschweife, rechts den gelb/braunen Staubschweif und links im Bild, blau, sehr schön den Plasmaschweif.