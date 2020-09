Am 4. September wird das fertige Konzept im GH Leiner in Henndorf präsentiert.

HENNDORF. Die Sanierung der Volksschule Henndorf war das heftigst diskutierte Thema in den letzten Wochen und Monaten in der Stadtgemeinde Jennersdorf. Ausgangspunkt der Debatte war im Feber ein Gutachten der Landesbildungsdirektion, das dem Schulgebäude großen Sanierungsbedarf bescheinigt hatte. Bürgermeister Reinhard Deutsch betont dazu: "Wenn ich rein nach den Schülerzahlen gehe, muss ich gegen die Erhaltung sein. Aktuell sind es zwölf Kinder, in den nächsten Jahren werden es immer weniger werden", so Deutsch.

Schule und Kulturstätte

Im Mai hat sich auf Druck der betroffenen Eltern der Gemeinderat auf einen "kleinen gemeinsamen Nenner" geeinigt und der Planung der Renovierung des Gebäudes zugestimmt. Engagierte Eltern haben gemeinsam mit den beiden Architekten Irmgard Frank und Ernst Halb bauliche Vorschläge und ein nachhaltiges Konzept ausgearbeitet. So soll das Objekt neben der Funktion als Kleinschule auch für kulturelle und gesellschaftliche Zwecke geöffnet werden.

Gemeinderat am Zug

"Das Konzept ist wirklich toll", erzählt Deutsch. "Doch die angeschlagene Kostenschätzung übersteigt die bisherigen Kosten um das Vielfache und da ist noch keine Heizung berücksichtigt." Das Konzept liegt nun in der zuständigen Landesbildungsdirektion. "Wenn es von dort ein OK gibt, wird es im Gemeinderat behandelt", erklärt Deutsch.

Am Freitag, den 4. September wird das fertige Konzept der "Hennschui" bei einem Infoabend im Gasthaus Leiner präsentiert. Beginn ist um 19 Uhr.